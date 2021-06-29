Аби краще підготуватися до поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату Європи проти збірної Швеції підопічні Шевченка вирішили скористатись послугами реабілітологів з Манчестер Сіті, повідомив Роман Бебех на своєму YouTube-каналі "Бомбардир".

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За інформацією журналіста, фахівців з відновлення футболістів тренерському штабу "синьо-жовтих" порадив Олександр Зінченко.

Нагадаємо, матч Швеція – Україна відбудеться вже сьогодні, 29 червня, у Глазго. Початок зустрічі о 22:00. Переможець цієї пари стане суперником Англії або Німеччини у 1/4 фіналу Євро-2020.

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