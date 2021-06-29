"Перед початком чемпіонату Європи у Соболя були проблеми зі здоров'ям – він втрачав свідомість. Причому, не один раз у нього були проблеми, йому ставало погано. Проводили додаткові обстеження, але начебто з ним все в порядку", – зазначив Циганик у програмі Циганик Live.

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До слова, Соболь лише одного разу виходив на поле у складі збірної України на Євро-2020 на останніх хвилинах поєдинку проти Північної Македонії.

У минулому сезоні Едуард провів 37 матчів у складі Брюгге в усіх змаганнях, записавши до свого активу 2 голи та 6 асистів.

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