Чтобы лучше подготовиться к поединку 1/8 финала чемпионата Европы против сборной Швеции подопечные Шевченко решили воспользоваться услугами реабилитологов из Манчестер Сити, сообщил Роман Бебех на своем YouTube-канале "Бомбардир".

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По информации журналиста, специалистов по восстановлению футболистов тренерскому штабу "сине-желтых" посоветовал Александр Зинченко.

Напомним, матч Швеция – Украина состоится уже сегодня, 29 июня, в Глазго. Начало встречи в 22:00. Победитель этой пары станет соперником Англии или Германии в 1/4 финала Евро-2020.

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