Известный статистический ресурс подвел итог битвы за четвертьфинал чемпионата Европы между шведами и украинцами.

Самым полезным игроком поединка 1/8 финала Евро-2020 среди украинцев по оценкам InStat стал полузащитник "сине-желтых" Александр Зинченко, сообщает Telegram-канал "Рейс Киев – Амстердам".

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Рейтинг эффективности его игры составил 390 баллов. В тройку лучших игроков "сине-желтых" вошли также Николай Матвиенко (364) и Сергей Кривцов (325).

Интересно, что несмотря на поражение, наивысшую оценку в матче получил представитель Швеции Эмиль Форсберг (392 балла). Однако только он и Виктор Линделёфа (301) преодолели отметку в 300 пунктов.

В общем, игроки сборной Украины набрали по версии Instat следующие баллы:

1. Александр Зинченко – 390 баллов.

2. Николай Матвиенко – 364 балла.

3. Сергей Кривцов – 325 баллов.

4. Евгений Макаренко – 321 балл.

5. Александр Караваев – 315 баллов.

6. Руслан Малиновский – 303 балла.

7. Андрей Ярмоленко – 299 баллов.

8. Илья Забарный – 290 баллов.

9. Георгий Бущан – 280 баллов.

10. Николай Шапаренко – 279 баллов.

11. Артем Довбик – 276 баллов.

12. Тарас Степаненко – 273 балла.

13. Сергей Сидорчук – 260 баллов.

14. Виктор Цыганков – 255 баллов.

15. Роман Яремчук – 238 баллов.

16-17. Артем Беседин и Роман Безус – без оценки.

Напомним, соперником Украины в 1/4 финала Евро станет сборная Англии. Поединок состоится 3 июля.

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