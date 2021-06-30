Швеция – Украина: InStat определил лучших игроков команды Шевченко в матче плей-офф Евро-2020
Известный статистический ресурс подвел итог битвы за четвертьфинал чемпионата Европы между шведами и украинцами.
Самым полезным игроком поединка 1/8 финала Евро-2020 среди украинцев по оценкам InStat стал полузащитник "сине-желтых" Александр Зинченко, сообщает Telegram-канал "Рейс Киев – Амстердам".
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Рейтинг эффективности его игры составил 390 баллов. В тройку лучших игроков "сине-желтых" вошли также Николай Матвиенко (364) и Сергей Кривцов (325).
Интересно, что несмотря на поражение, наивысшую оценку в матче получил представитель Швеции Эмиль Форсберг (392 балла). Однако только он и Виктор Линделёфа (301) преодолели отметку в 300 пунктов.
В общем, игроки сборной Украины набрали по версии Instat следующие баллы:
1. Александр Зинченко – 390 баллов.
2. Николай Матвиенко – 364 балла.
3. Сергей Кривцов – 325 баллов.
4. Евгений Макаренко – 321 балл.
5. Александр Караваев – 315 баллов.
6. Руслан Малиновский – 303 балла.
7. Андрей Ярмоленко – 299 баллов.
8. Илья Забарный – 290 баллов.
9. Георгий Бущан – 280 баллов.
10. Николай Шапаренко – 279 баллов.
11. Артем Довбик – 276 баллов.
12. Тарас Степаненко – 273 балла.
13. Сергей Сидорчук – 260 баллов.
14. Виктор Цыганков – 255 баллов.
15. Роман Яремчук – 238 баллов.
16-17. Артем Беседин и Роман Безус – без оценки.
Напомним, соперником Украины в 1/4 финала Евро станет сборная Англии. Поединок состоится 3 июля.
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