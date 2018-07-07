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Швеція – Англія: Аллі став другим наймолодшим гравцем в історії британців, який забив гол на чемпіонаті світу

18:44 308 Читать на русском
Швеція – Англія: Аллі став другим наймолодшим гравцем в історії британців, який забив гол на чемпіонаті світу
Деле Аллі (по центру) / фото: ФІФА

Півзахисник збірної Англії Деле Аллі забив другий гол у ворота Швеції в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018.

В матчі 1/4 фіналу ЧС-2018 Швеція – Англія Деле Аллі ударом головою забив другий гол у ворота скандинавів.

Швеція – Англія – відео голів

На цей момент Деле Аллі виповнилось 22 роки та 87 днів. Таким чином хавбек Тоттенхема став другим наймолодшим гравцем в історії збірної Англії, який зумів забити гол в матчі Кубка світу, повідомляє Opta.

Лідером за цим показником залишається Майкл Оуен, який відзначився голом в матчі чемпіонату світу у віці 18 років та 199 днів. Сталося це у 1998 році в матчі проти Румунії.

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ЧС 20181/4 фіналу

Швеція - Англія: Субота 07 липня 2018

Швеція
Матч завершено
0 : 2
Англія
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Теги
ЧС 2018 Швеція - Англія Англія Англія Майкл Оуен Майкл Оуен Деле Аллі Деле Аллі
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