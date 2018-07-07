ЧС-2018: європейська збірна 4-й раз поспіль стане чемпіоном світу – чому це гарна прикмета для Англії

На Чемпіонаті світу 2018 у боротьбі за золото залишились лише національні команди з Європи.

Після того, як остання неєвропейська збірна Бразилії вилетіла у чвертьфіналі, стало відомо, що 4-й раз поспіль Мундіаль не виграє команда з Південної Америки. На титул чемпіонів світу претендують: Франція та Бельгія (перша пара 1/2 фіналу), Англія та Швеція, Хорватія і Росія (зіграють у чвертьфіналах).

Бразилія – Бельгія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Востаннє Чемпіонат світу вигравав не представник Європи у 2002-му. Тоді у фіналі ЧС-2002 Бразилія перемогла Німеччину 2:0.

Це перший за 12 років Мундіаль, на якому в 1/2 фіналу не буде команди з Південної Америки. Загалом таких випадків лише 5 в усій історії Кубка світу: 1934, 1966, 1982, 2006 і 2018. Цікаво, що тричі за аналогічних умов чемпіоном ставала Італія, яка не грає в Росії через провал у відборі. Одного ж разу, 52 роки тому, пощастило Англії.

Нагадаємо, на ЧС-2006 тріумфувала Італія, на ЧС-2010 – Іспанія, на ЧС-2014 – Німеччина.