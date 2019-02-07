Швед: Уход Карраскаля – потеря для Карпат

Вингер Селтика Марьян Швед, арендованный Карпатами, рассказал о кадровых потерях "зеленых львов".

"Я лечу на сборы, чтобы работать, доказывать, что готов играть в составе и помогать команде. Насколько изменились Карпаты с приходом Фабри Гонсалеса? Ушло несколько человек, тот же Карраскаль, что для нас безусловно потеря. Но пришло много молодых игроков, которые ничуть не хуже.

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Они будут играть и доказывать тренеру, что готовы играть за первую команду уже сейчас. Надеюсь, они нам помогут", – сказал Швед в эфире телеканала "Футбол 1".

Напомним, Швед перешел в Селтик, подписав контракт на 4,5 года, но вернулся в Карпаты в аренду на полгода.

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