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Рівер Плейт презентував Карраскаля

31 січня 23:57 83 Читать на русском
Рівер Плейт презентував Карраскаля
Рівер Плейт презентував Карраскаля

Аргентинський Рівер Плейт презентував Хорхе Карраскаля у якості свого гравця.

Колишній хавбек Карпат Хорхе Карраскаль був представлений у якості нового гравця Рівер Плейта. Аргентинський клуб виклав відео, де колумбієць виходить на поле стадіону "Монументаль" та відповідає на питання журналістки.

Карраскаль офіційно перейшов у Рівер Плейт

Нагадаємо, про перехід Карраскаля було офіційно оголошено зранку 31 січня. Рівер Плейт взяв півзахисника в оренду до кінця року, також у клубу буде право викупу.

За неофіційною інформацією Карпати отримають за оренду футболіста 500 тисяч євро.

Карраскаль у Рівер Плейт: чому Карпати запізнилися із цим переходом на півроку

Теги
Світ Карпати Карпати Відеоновини Рівер Плейт Рівер Плейт Хорхе Карраскаль Хорхе Карраскаль
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