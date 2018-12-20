toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Швед став найкращим гравцем Карпат у 2018 році

13:40 123 Читать на русском
Швед став найкращим гравцем Карпат у 2018 році
Мар'ян Швед / Фото: ФК Карпати

Львівські Карпати визначили найкращого гравця за підсумками 2018 року.

Львівські Карпати провели опитування серед вболівальників, які мали визначити найкращого гравця команди в 2018 році.

Смалійчук – про трансфер Шведа в Динамо: При всій повазі, ми дивимось у бік Європи

Симпатії прихильників "левів" схилилися на користь вінгера Мар'яна Шведа.

У поточному сезоні Швед забив 8 голів у 17 матчах.

Теги
Мар'ян Швед Мар'ян Швед Карпати Карпати
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
4
год
:
36
хв
Жирона
20:30
Хетафе
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук