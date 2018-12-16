Смалійчук – про трансфер Шведа в Динамо: При всій повазі, ми дивимось у бік Європи

Віце-президент Карпат Олег Смалійчук прокоментував можливість переходу хавбека львівського клубу Мар'яна Шведа в київське Динамо.

"Чи правда, що Швед був за крок до переходу в Динамо? Інформація неправдива. При всій повазі до Динамо, ми дивимося в сторону Європи. У нас є ідеї, ми хочемо, щоб наші молоді виконавці мали шанс їхати в європейські чемпіонати, а звідти поверталися і допомагали збірній України ставати сильнішими.

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У мене є мрія, план, надія, що років через п'ять у збірної України буде мінімум п'ять екс-карпатівців.

Чи правда, що клаусула Шведа становить два мільйони євро? І правда, і ні. Є різні опції, в залежності від того, з якого чемпіонату прийде пропозиція. Умовний Шахтар може заплатити десять мільйонів", – сказав Смалійчук в ефірі програми "Моя гра з Аллою Бублій".

В поточному сезоні УПЛ Швед провів 17 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та двома асистами.

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