Як відомо, нападник Гента Роман Яремчук намагався покинути команду у літнє трансферне вікно. У нього навіть виник конфлікт з головним тренером клубу, якого, внаслідок скандалу, звільнили. Після дублю у ворота Берсхота українець знову заявив про бажання покинути "буйволів" і навіть зустрічався з цього приводу з керівництвом клубу.

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24-річному українцю не дозволили піти, оскільки вболівальники не зрозуміли б такого кроку керівництва – продати найкращого гравця в останній день трансферного вікна. Хоча клуб, який був зацікавлений у послугах Яремчука, був готовий завершити угоду, повідомив журналіст програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.

Гент і Яремчук домовились, що футболіст залишається в команді мінімум до зими. А взимку, якщо пропозиція щодо нього буде залишатися в силі, українця відпустять і знайдуть йому заміну.

Нагадаємо, чинний контракт нашого нападника з Гентом розрахований до 2023 року. У різний час інтерес до Яремчука проявляли італійські клуби, серед яких ЗМІ називали Болонью та Рому. Тransfermarkt оцінює Романа в 9,5 млн євро.

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