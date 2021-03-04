Генк приймав Мехелен в рамках чвертьфіналу Кубка Бельгії. Читайте звіт матчу на Футбол 24.

Кубок Бельгії, 1/4 фіналу

Генк – Мехелен – 4:1

Голи: Торстведт, 2, 64, Муньйос, 10, Бонгонда, 85 – Мрабті, 82

Петряк із голом не врятував Фехервар від втрати очок

Генк на правах господаря зустрічі не залишив жодних шансів Мехелену на наступний раунд турніру. Господарі відвантажили супернику 4 м'ячі.

Варто відзначити, що наприкінці поєдинку гравці Мехелена змогли відповісти голом престижу, а результативною передачею відзначився Мар'ян Швед, який вийшов на поле після першого тайму.

До півфіналу Кубка Бельгії вже пробились Ейпен, Андерлехт та Генк.

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