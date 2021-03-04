Швед асистом не врятував Мехелен від розгромного вильоту з розіграшу Кубка Бельгії
Генк приймав Мехелен в рамках чвертьфіналу Кубка Бельгії. Читайте звіт матчу на Футбол 24.
Кубок Бельгії, 1/4 фіналу
Генк – Мехелен – 4:1
Голи: Торстведт, 2, 64, Муньйос, 10, Бонгонда, 85 – Мрабті, 82
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Генк на правах господаря зустрічі не залишив жодних шансів Мехелену на наступний раунд турніру. Господарі відвантажили супернику 4 м'ячі.
Варто відзначити, що наприкінці поєдинку гравці Мехелена змогли відповісти голом престижу, а результативною передачею відзначився Мар'ян Швед, який вийшов на поле після першого тайму.
До півфіналу Кубка Бельгії вже пробились Ейпен, Андерлехт та Генк.
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