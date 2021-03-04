Генк принимал Мехелен в рамках четвертьфинала Кубка Бельгии. Читайте отчет матча на Футбол 24.

Кубок Бельгии, 1/4 финала

Генк – Мехелен – 4:1

Голы: Торстведт, 2, 64, Муньос, 10 Бонгонда, 85 – Мрабти, 82

Петряк голом не спас Фехервар от потери очков

Генк на правах хозяина встречи не оставил шансов Мехелену на следующий раунд турнира. Хозяева отгрузили сопернику 4 мяча.

Стоит отметить, что в конце поединка игроки Мехелена смогли ответить голом престижа, а результативной передачей отметился Марьян Швед, который вышел на поле после первого тайма.

В полуфинал Кубка Бельгии уже пробились Эйпен, Андерлехт и Генк.

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