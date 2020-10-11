Легенда Бундестім Бастіан Швайнштайгер висловився після звитяги його збірної над командою Шевченка у Лізі націй.

"Збірна Німеччини могла б краще реалізовувати свої моменти і не віддавати м'яч так легко.

Україна – Німеччина – 1:2 – відео голів і огляд матчу

Цій команді піде на користь, якщо вона буде частіше грати одним складом. Необхідно, щоб на полі завжди були ключові футболісти", – цитує Бастіана Швайнштайгера офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, збірна України мінімально поступилась Німеччині з рахунком 1:2 у третьому турі Ліги націй. Цікаво, що свого часу Бастіан Швайнштайгер провів за Бундестім 121 матч, відзначився 24 голами та став справжньою легендою німецького футболу.

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