Легенда Бундестим Бастиан Швайнштайгер высказался после победы его сборной над командой Шевченко в Лиге наций.

"Германия могла бы лучше реализовывать голевые моменты и не так легко терять мяч.

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Команде пойдет на пользу, если она будет чаще играть одним составом. Ключевые игроки должны быть на поле", – цитирует Бастиана Швайнштайгера официальный сайт УЕФА.

Напомним, сборная Украины минимально уступила Германии со счетом 1:2 в третьем туре Лиги наций. Интересно, что в свое время Бастиан Швайнштайгер провел за Бундестим 121 матч, отметился 24 голами и стал настоящей легендой немецкого футбола.

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