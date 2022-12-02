"Я розчарований і шокований тим, що відбулося. Німеччина зробила замало. Цього було замало. Статистика не має значення. Вам потрібно вибити свого суперника із гри.

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У нас є лише один футболіст у захисті, який відповідає рівню збірної. Я говорю про Антоніо Рюдігера. Інші, в найкращому разі, відповідають рівню середняка Бундесліги", – сказав Швайнштайгер в ефірі ARD.

Цікаво, що фаворит легенди виявився одним із тих, з кого найбільше сміються в інтернеті. Появу низки мемів та відеошаржів Рюдігер спровокував своїм кумедним стилем бігу в матчі з Японією.

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