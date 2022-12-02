"Я разочарован и шокирован произошедшим. Германия сделала мало. Этого было мало. Статистика не имеет значения. Вам нужно выбить своего соперника из игры.

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У нас только один футболист в защите, который соответствует уровню сборной. Я говорю об Антонио Рюдигере. Остальные, в лучшем случае, соответствуют уровню середняка Бундеслиги", – сказал Швайнштайгер в эфире ARD.

Интересно, что фаворит легенды оказался одним из тех, над кем больше всего смеются в интернете. Появление ряда мемов и видеошаржей Рюдигер спровоцировал своим забавным стилем бега в матче с Японией.

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