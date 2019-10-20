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Шуст: Протистояння Інгульця з Рухом буде дуже видовищним

16:05 246 Читать на русском
Шуст: Протистояння Інгульця з Рухом буде дуже видовищним
Богдан Шуст / Офіційний сайт УПЛ

Голкіпер Інгульця Богдан Шуст поділився очікуваннями від одного з центральних матчів 14-го туру Першої ліги, в якому його команда зіграє проти львівського Руха.

 

"Дуже хороші очікування перед матчем, адже грають дві команди з верхньої частини турнірної таблиці. Отже, буде хороше видовищне протистояння. Рух зараз демонструє хороший результат. Розуміємо, що гра буде важкою.

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У суперника я б відзначив сильну командну гру. І взагалі в Першій лізі зараз немає явного лідера. Команди з першої вісімки дуже щільно розташувалися одна біля одної. Всі ці клуби майже однакового рівня. Отже, від гри можна очікувати будь-якого результату, але тим і цікавий наш чемпіонат. Думаю, інтрига дуже захоплює уболівальників і експертів, які аналізують матчі", – цитує Шуста офіційний сайт Руха.

Нагадаємо, матч Рух – Інгулець розпочнеться о 16:30. У разі перемоги команда з Петрового одноосібно очолить турнірну таблицю Першої ліги.

Турнірна таблиця Першої ліги

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