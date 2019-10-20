Шуст: Противостояние Ингульца с Рухом будет очень зрелищным

Голкипер Ингульца Богдан Шуст поделился ожиданиями от одного из центральных матчей 14-го тура Первой лиги, в котором его команда сыграет против львовского Руха.

"Очень хорошие ожидания перед матчем, ведь играют две команды из верхней части турнирной таблицы. Следовательно, будет хорошее зрелищное противостояние. Рух сейчас демонстрирует хороший результат. Понимаем, что игра будет тяжелой.

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У соперника я бы отметил сильную командную игру. И вообще в Первой лиге сейчас нет явного лидера. Команды из первой восьмерки очень плотно расположились друг возле друга. Все эти клубы почти одинакового уровня. Поэтому, от игры можно ожидать любого результата, но тем и интересен наш чемпионат. Думаю, интрига очень захватывает болельщиков и экспертов, которые анализируют матчи", – цитирует Шуста официальный сайт Руха.

Напомним, матч Рух – Ингулец начнется в 16:30. В случае победы команда с Петрово единолично возглавит турнирную таблицу Первой лиги.

Турнирная таблица Первой лиги