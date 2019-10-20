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Ковалець: 12 тисяч вболівальників у Харкові – в Прем'єр-лізі ні в кого стільки немає

08:27 524 Читать на русском
Ковалець: 12 тисяч вболівальників у Харкові – в Прем'єр-лізі ні в кого стільки немає
Сергій Ковалець / ФК Оболонь-Бровар

Головний тренер київської Оболоні-Бровар Сергій Ковалець прокоментував поразку своєї команди від Металіста-1925 у 14-му турі Першої ліги (1:2).

 

"Хороший матч. Трохи Металісту-1925 більше пощастило в плані забитих м'ячів. У нас теж були моменти. Знали, що у суперника хороша команда і підтримка. 12 тисяч вболівальників – по-моєму, в Прем'єр-лізі ні в кого стільки немає. Ця підтримка в якісь мірі допомогла господарям.

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У Харкові в мене ностальгія. Хороші часи були. Звичайно, пам'ятаю підйом Металіста. Тоді був трикутник: президент, тренер і вболівальники", – цитує Ковальця офіційний сайт Оболоні-Бровар.

Зазначимо, що Ковалець працював у тренерському штабі Металіста з 2005-го по 2008-й рік.

Після вчорашніх поєдинків одразу три команди мають рівну кількість очок на чолі турнірної таблиці Першої Ліги.

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