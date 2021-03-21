Нюрнберг розписав результативну нічию з Гройтер Фюртом у матчі 26-го туру другої Бундесліги, а Ерік Шуранов допоміг голом. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

2. Бундесліга 2020/21, 26-й тур

Гройтер Фюрт – Нюрнберг – 2:2

Голи: Нільсен, 8, Абіама, 90+3 – Валентіні, 57, Шуранов, 75

Поєдинок другої Бундесліги став примітним через перший вихід українця Еріка Шуранова у стартовому складі Нюрнберга. На 75-й хвилині Шуранов після класної комбінації пробив повз голкіпера та відзначився дебютним голом за дорослу команду в офіційному матчі. Ерік вивів Нюрнберг вперед, але втримати в дербі перемогу не вдалось.

За оцінками Sofascore Шуранов став найкращим гравцем зустрічі – 8 балів. Українець провів на полі 77 хвилин: окрім забитого гола, він ще 3 рази пробив у площину, віддав 4 передачі під удар і видав 100% успішності дриблінгу. Прекрасна статистика.

Нічия з Гройтер Фюртом дозволила Нюрнбергу втриматись на 14 місці з 26 очками.

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