"Якби мені до матчу з Інгульцем сказали, що зіграємо внічию, то, напевно, був би засмучений. Однак, якщо взяти до уваги, як розгорталися події в поєдинку, то набраним очком Львову потрібно бути задоволеним. Адже ми першими пропустили, тривалий час грали вдев'ятьох. І все ж, не поступилися в протистоянні з сусідом по турнірній таблиці.

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Якщо відверто, то мене здивували висловлювання представників Інгульця про упереджене до них ставлення з боку суддівської бригади. Хто заважав гостям, маючи відчутну чисельну перевагу, схилити шальки терезів на свій бік?

Більше того, на мій погляд, перші попередження Максиму Грисю та Шині були не по ділу. І якби їх не було – обійшлося б без вилучень. Тоді нам не довелося б думати в кінцівці поєдинку лише про оборону. Взагалі склалося враження, що арбітр, роздаючи наліво і направо попередження обом командам, був зацікавлений, аби їх було більше", – сказав Шумський у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, у поєдинку 12-го туру чемпіонату України арбітр Ярослав Козик покарав учасників матчу відразу 13 жовтими картками і двома вилученнями і не зарахував другий гол Інгульця.

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