"Если бы мне до матча с Ингульцом сказали, что сыграем вничью, то, наверное, был бы расстроен. Однако, если учесть, как развивались события в поединке, то набранным очком Львову нужно быть довольным. Ведь мы первыми пропустили, длительное время играли вдевятером. И все же, уступили в противостоянии с соседом по турнирной таблице.

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Если откровенно, то меня удивили высказывания представителей Ингульца о предвзятом к ним отношении со стороны судейской бригады. Кто мешал гостям, имея ощутимое численное преимущество, склонить чашу весов в свою сторону?

Более того, на мой взгляд, первые предупреждения Максиму Грысю и Шине были не по делу. И если бы их не было – обошлось бы без удалений. Тогда нам не пришлось бы думать в концовке поединка только об обороне. Вообще сложилось впечатление, что арбитр, раздавая налево и направо предупреждения обеим командам, был заинтересован, чтобы их было побольше", – сказал Шумский в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, в поединке 12-го тура чемпионата Украины арбитр Ярослав Козык наказал участников матча сразу 13 желтыми карточками и двумя удалениями и не засчитал второй гол Ингульца.

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