"Подзвонив генеральний директор клубу і попросив разом з помічником приїхати на базу. Запитали, як настрій, а після цього повідомили про відставку і подякували нам за роботу. Я до роботи тренера ставлюся по-філософськи: ми знаємо, яких результатів досягли, і якщо результат негативний – значить, потрібно бути готовим до наслідків. Домовилися з керівництвом розірвати контракт за обопільною згодою сторін. Нам конкретно причину не назвали, але упродовж розмови ми зрозуміли, що нам краще розійтися.

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Завтра я зі своїм помічником заїду на базу, подякуємо за роботу, перепросимо, якщо щось було не так з нашого боку. Далі потрібно трохи відпочити. Думаю, тижнів зо два потрібно відпочити, а далі час покаже. Готовий працювати, але все залежить від пропозицій. Можна працювати і в Першій лізі, якщо команда ставить серйозні завдання. Кожен тренер хоче досягати якихось цілей", – резюмував Шумський у коментарі Футбол NEWS.

Додамо, що Львів вже визначився з новим головним тренером – ним став Анатолій Безсмертний.

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