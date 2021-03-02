"Позвонил генеральный директор клуба и попросил вместе с помощником приехать на базу. Спросили, как настроение, а затем сообщили об отставке и поблагодарили нас за работу. Я к работе тренера отношусь философски: мы знаем, каких результатов достигли, и если результат отрицательный – значит, нужно быть готовым к последствиям. Договорились с руководством разорвать контракт по обоюдному согласию сторон. Нам конкретно причину не назвали, но по ходу разговора мы поняли, что нам лучше разойтись.

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Завтра я со своим помощником заеду на базу, поблагодарим за работу, извинимся, если что-то было не так с нашей стороны. Дальше нужно немного отдохнуть. Думаю, недели две нужно отдохнуть, а дальше время покажет. Готов работать, но все зависит от предложений. Можно работать и в Первой лиге, если команда ставит серьезные задачи. Каждый тренер хочет достигать каких-то целей", – резюмировал Шумский в комментарии Футбол NEWS.

Добавим, что Львов уже определился с новым главным тренером – им стал Анатолий Бессмертный.

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