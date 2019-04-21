Штутгарт звільнив Вайнцирля з посади головного тренера після ганебної поразки

Штутгарт вже вдруге в поточному сезоні позбувся головного тренера.

Керівництво Штутгарта вирішило звільнити Маркуса Ванйцирля після "тенісної" поразки від Аугсбурга (0:6), повідомляє офіційний сайт клубу.

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Німецький фахівець очолив команду в жовтні 2018-го, на той час його підопічні посідали останнє місце в чемпіонаті. Після 30-ти турів Штутгарт піднявся на 2 сходинки, але все ще перебуває у зоні вильоту, відстаючи від рятівного 15-го місця на 6 очок.

Нагадаємо, попереднім місцем роботи Ванйцирля був Шальке Євгена Коноплянки, де німецький тренер конфліктував з українським хавбеком.

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