Поразка від берлінського Уніона з рахунком 0:3 у матчі 26 туру Бундесліги стала для керівників Штутгарта останньою краплею. Бруно Лаббадія, який заступив на посаду головного тренера на початку грудня, був відправлений у відставку.

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Як інформує офіційний сайт клубу, третім тренером протягом сезону офіційно став Себастьян Хьонесс. Він підписав контракт до літа 2025 року. Його головним завданням на залишок сезону стане порятунок Штутгарта в елітному дивізіоні.

Після 26 турів "шваби" посідають останнє 18-те місце в турнірній таблиці. До рятівної зони команду відділяє 5 очок, до зони матчів на виліт – 2 очки.

Нагадаємо, що Штутгарт починав цей сезон під керівництвом Пеллегріно Матараццо.

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