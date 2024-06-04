Англія влаштувала розгром Боснії та Герцеговини з красою Трента перед Євро-2024
Англія, Хорватія, Шотландія та Албанія зіграли спаринги проти значно слабших опонентів.
Товариські матчі
Англія – Боснія та Герцеговина – 3:0
Голи: Палмер, 60 (пен), Александер-Арнольд, 85, Кейн, 89
Шотландія – Гібралтар – 2:0
Голи: Крісті, 58, Адамс, 85
Хорватія – Північна Македонія – 3:0
Голи: Маєр, 10, 45, Пашаліч, 79
Албанія – Ліхтенштейн – 3:0
Голи: Броя, 31, Асані, 47, Мучі, 67
Україна вистояла в Німеччині перед Євро-2024 – 33 удари, гол Довбика з офсайду, експерименти Реброва і 5:3 за влучаннями
Паралельно з Україною товариські матчі в рамках підготовки до Євро-2024 проводили інші збірні. Англія розгромила нещодавнього нашого суперника. Боснія та Герцеговина довго трималась, пропустила з пенальті від Палмера, але наприкінці матчу Александер-Арнольд ударом у дотик і Кейн зробили рахунок непристойним.
Шотландія завдяки голам Крісті та Адамса розібралася зі скромним Гібралтаром, а Албанія провела розминку з Ліхтенштейном. Хорватія не мала проблем з Північною Македонією в балканському дербі. Красивим дублем відзначився Маєр (удар зі штрафного та завершення комбінації), а крапку поставив Пашаліч.