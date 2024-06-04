Товариські матчі

Англія – Боснія та Герцеговина – 3:0

Голи: Палмер, 60 (пен), Александер-Арнольд, 85, Кейн, 89

Шотландія – Гібралтар – 2:0

Голи: Крісті, 58, Адамс, 85

Хорватія – Північна Македонія – 3:0

Голи: Маєр, 10, 45, Пашаліч, 79

Албанія – Ліхтенштейн – 3:0

Голи: Броя, 31, Асані, 47, Мучі, 67

Україна вистояла в Німеччині перед Євро-2024 – 33 удари, гол Довбика з офсайду, експерименти Реброва і 5:3 за влучаннями

Паралельно з Україною товариські матчі в рамках підготовки до Євро-2024 проводили інші збірні. Англія розгромила нещодавнього нашого суперника. Боснія та Герцеговина довго трималась, пропустила з пенальті від Палмера, але наприкінці матчу Александер-Арнольд ударом у дотик і Кейн зробили рахунок непристойним.

| GOAL: TRENT ALEXANDER-ARNOLD DOUBLES THE LEAD!!



England 2-0 Bosnia



pic.twitter.com/CRzfvRv7rB — Transfer Sector (@TransferSector) June 3, 2024

Шотландія завдяки голам Крісті та Адамса розібралася зі скромним Гібралтаром, а Албанія провела розминку з Ліхтенштейном. Хорватія не мала проблем з Північною Македонією в балканському дербі. Красивим дублем відзначився Маєр (удар зі штрафного та завершення комбінації), а крапку поставив Пашаліч.