Шовковський остаточно розірвав трудові відносини з УАФ та повернеться в Динамо, стверджує Динамоманія.

Динамо оголосило план підготовки до другої частини сезону

Олександр замінить Оґнєна Вукоєвіча на посаді асистента Мірчі Луческу в Динамо, яку хорват покинув восени 2022 року.

Нагадаємо, що Шовковський провів усю свою кар'єру в Динамо, виступаючи за киян з 1993 по 2017 роки. СаШо є рекордсменом "біло-синіх" за кількістю проведених матчів (636 матчів). У статусі тренера Шовковський працював помічником головного тренера національної збірної України (спершу у штабі Андрія Шевченка, а згодом був асистентом Олександра Петракова), але його контракт з УАФ добіг кінця 1 січня.

"Заходимо, дивимося на Лобановського, а він каже: "Зняли рейтузи". Капелло, Шевченко, Блохін і Ко – про Великого Метра