Легенда збірної України Олександр Шовковський привітав Марокко з перемогою над Іспанією в 1/8 фіналу катарського Мундіалю.

"Цей чемпіонат світу вже став сенсаційним через деякі несподівані для багатьох шанувальників футболу результати! Сподіваюсь, далі буде…

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Але сьогодні вітаю збірну Марокко з фантастичним виходом у чвертьфінал! А голкіпера з чудовою грою", – написав Шовковський у своєму Facebook.

Ясін Буну і справді заслуговує на компліменти. Кіпер не пропустив жодного гола від іспанців у післяматчевій серії пенальті й вивів африканську збірну в чвертьфінал, де та зустрінеться із Португалією.

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