Легенда сборной Украины Александр Шовковский поздравил Марокко с победой над Испанией в 1/8 финала катарского Мундиаля.

"Этот чемпионат мира уже стал сенсационным из-за некоторых неожиданных для многих поклонников футбола результатов! Надеюсь, дальше будет…

Голкипер Марокко повторил легендарный рекорд Шовковского, который невозможно превзойти

Но сегодня поздравляю сборную Марокко с фантастическим выходом в четвертьфинал! А голкипера с великолепной игрой", – написал Шовковский в своем Facebook.

Ясин Буну действительно заслуживает комплиментов. Кипер не пропустил ни одного гола от испанцев в послематчевой серии пенальти и вывел африканскую сборную в четвертьфинал, где встретится с Португалией.