Шовковский похвалил кипера Марокко, который повторил его рекорд и выбросил Испанию из ЧМ
Легенда сборной Украины Александр Шовковский поздравил Марокко с победой над Испанией в 1/8 финала катарского Мундиаля.
"Этот чемпионат мира уже стал сенсационным из-за некоторых неожиданных для многих поклонников футбола результатов! Надеюсь, дальше будет…
Голкипер Марокко повторил легендарный рекорд Шовковского, который невозможно превзойти
Но сегодня поздравляю сборную Марокко с фантастическим выходом в четвертьфинал! А голкипера с великолепной игрой", – написал Шовковский в своем Facebook.
Ясин Буну действительно заслуживает комплиментов. Кипер не пропустил ни одного гола от испанцев в послематчевой серии пенальти и вывел африканскую сборную в четвертьфинал, где встретится с Португалией.
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