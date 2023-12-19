Український журналіст Ігор Циганик заявив, що лідер Динамо Андрій Ярмоленко майже відновився від пошкодження.

"Ярмоленко на початку року повинен повністю відновитися від травми і почати працювати над своєю фізичною формою. Андрій націлений вже навесні повністю відновитися і грати на найвищому рівні", – розповів Циганик у ефірі Циганик Live.

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Нагадаємо, влітку Ярмоленко повернувся до Динамо на правах вільного агента. У 9 матчах сезону 33-річний вінгер встиг оформити 4 голи та один асист. Лідера "біло-синіх" прооперували в Барселоні на початку жовтня.

Динамо пішло на зимову перерву на 5 щаблі турнірної таблиці УПЛ, набравши 28 турнірних пунктів після 14 зіграних матчів.

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