"Цікава група у нас. Нам дісталися чинні чемпіони світу. Вони будуть фаворитами. Фіни й боснійці показують упевнену гру, розвиваються. Те саме можна сказати і про нашу команду. Не варто недооцінювати Казахстан. Він може піднести сюрприз.

Збірна України дізналася суперників у відборі на ЧС-2022

Якщо ми хочемо виходити до фінальної частини чемпіонату світу, нам потрібно показувати нашу гру, яку ми сповідували раніше. Немає непереможних суперників. Важко, але треба боротися", – цитує Шовковського офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, Україна потрапила у групу D європейського відбору. За вихід до фінальної частини ЧС-2022 з нами боротимуться Франція, Фінляндія, Боснія і Герцеговина, Казахстан.

Результати жеребкування відбору ЧС-2022 – Україна постраждала через кліматичні обмеження, склад всіх груп