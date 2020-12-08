"Интересная группа у нас. Нам достались действующие чемпионы мира. Они будут фаворитами. Финны и боснийцы показывают уверенную игру, развиваются. То же можно сказать и о нашей команде. Не стоит недооценивать Казахстан. Он может преподнести сюрприз.

Сборная Украины узнала соперников в отборе на ЧМ-2022

Если мы хотим выходить в финальную часть чемпионата мира, нам нужно показывать нашу игру, которую мы исповедовали раньше. Нет непобедимых соперников. Сложно, но надо бороться", – цитирует Шовковского официальный сайт УАФ.

Напомним, Украина попала в группу D европейского отбора. За выход в финальную часть ЧМ-2022 с нами будут бороться Франция, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.

Результаты жеребьевки отбора ЧМ-2022 – Украина пострадала из-за климатических ограничений, состав всех групп