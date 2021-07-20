Захисник збірної Англії та Манчестер Юнайтед Люк Шоу мав серйозні проблеми зі здоров'ям під час матчів плей-офф Євро-2020.

Шоу травмував ребра ще в поєдинку 1/8 фіналу Євро-2020 проти Німеччини, що не завадило йому зіграти проти України, Данії та Італії, повідомляє The Telegraph.

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Крім того, оборонець віддав 2 результативні передачі у поєдинку з Україною, а також відкрив рахунок у фіналі турніру проти Італії. Наразі Манчестер Юнайтед, за який виступає Шоу, очікує на його повернення з відпустки, аби оцінити стан захисника та серйозність пошкодження.

До слова, лівий захисник провів 47 матчів у складі МЮ в минулому сезоні, записавши до свого активу гол та 6 асистів.

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