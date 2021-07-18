Фінал Євро-2020 виявився дуже складним для колишнього захисника збірної Англії Вейна Бріджа не лише через поразку "Трьох левів", а й через тріумф персонального ворога. Очевидно, Брідж зневажливо ставиться до Роберто Манчіні, з яким працював у Ман Сіті.

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"Мені було дуже боляче, тому що я ненавиджу Манчіні, всі знають, що я не люблю його. Моя родина не тільки вболівала за Англію, але і за те, щоб Манчіні програв, тому результат поранив нас ще більше.

Ніколи не розумів його як тренера. Я б не сказав, що він найгірший наставник із тих, що у мене були, але тактично він не дуже сильний. Респект за чемпіонство з Ман Сіті, тому фанати і люблять його, але якщо ви подивитеся на гравців і його команду, то ось хто приніс перемогу, а не Манчіні як тренер", – цитує Бріджа The Sun.

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