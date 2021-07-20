Защитник сборной Англии и Манчестер Юнайтед Люк Шоу имел серьезные проблемы со здоровьем во время матчей плей-офф Евро-2020.

Шоу травмировал ребра еще в поединке 1/8 финала Евро-2020 против Германии, что не помешало ему сыграть против Украины, Дании и Италии, сообщает The Telegraph.

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Кроме того, защитник отдал 2 результативные передачи в поединке с Украиной, а также открыл счет в финале турнира против Италии. Сейчас Манчестер Юнайтед, за который выступает Шоу, ожидает его возвращение из отпуска, чтобы оценить состояние защитника и серьезность повреждения.

К слову, левый защитник провел 47 матчей в составе МЮ в прошлом сезоне, записав в свой актив гол и 6 ассистов.

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