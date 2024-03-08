Мілан обіграв Славію в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Мілан серйозно поставився до суперника, вийшовши бойовим складом. Втім, Славія сама допомогла господарям Сан-Сіро. В середині першого тайму Малік Діуф отримав пряму червону за грубий фол проти Флоренці.

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Вилучення лише додало матчу видовищності – після нього команди забили шість голів. Відзначити варто Рафу Луау. Сам він не забив, але віддав два асисти і створив ще кілька гострих моментів.