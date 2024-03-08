Шоу Леау и прямая красная в видеообзоре матча Милан – Славия – 4:2
09:44 - Читати українською
Милан обыграл Славию в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
34’ Оливье Жиру
44’ Тияни Рейндерс
45+1’ Рубен Лофтус-Чик
85’ Кристиан Пулишич
Малик Диуф 26’
Давид Доудера 36’
Иван Шранц 65’
26’ Малик Диуф
34’ Оливье Жиру
36’ Давид Доудера
44’ Тияни Рейндерс
45+1’ Рубен Лофтус-Чик
65’ Иван Шранц
85’ Кристиан Пулишич
Милан серьезно отнесся к сопернику, выйдя боевым составом. Впрочем, Славия сама помогла хозяевам Сан-Сиро. В середине первого тайма Малик Диуф получил прямую красную за грубый фол против Флоренци.
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Удаление лишь добавило матчу зрелищности – после него команды забили шесть голов. Отметить стоит Рафу Луау. Сам он не забил, но отдал два ассиста и создал еще несколько острых моментов.
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