Милан обыграл Славию в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Милан серьезно отнесся к сопернику, выйдя боевым составом. Впрочем, Славия сама помогла хозяевам Сан-Сиро. В середине первого тайма Малик Диуф получил прямую красную за грубый фол против Флоренци.

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Удаление лишь добавило матчу зрелищности – после него команды забили шесть голов. Отметить стоит Рафу Луау. Сам он не забил, но отдал два ассиста и создал еще несколько острых моментов.