Чемпіонат Італії 2021/22 11-й тур

Інтер – Удінезе – 2:0

Голи: Корреа 60, 68

Дженоа – Венеція – початок о 16:00

Сассуоло – Емполі – початок о 16:00

Салернітана – Наполі – початок о 19:00

Програму дня відкривав поєдинок у Мілані, де Інтер приймав Удінезе. Господарі домінували протягом усього матчу, однак відчайдушна гра голкіпера гостей та марнотратство "нерадзуррі" призвели до того, що протягом першої години зустрічі голів забито не було. Відкрити рахунок підопічні Сімоне Індзагі змогли аж на 60-й хвилині внаслідок ривка Корреа метрів на 30 з обіграшем двох захисників у штрафному – в завершенні епізоду Карлос пробив у ближній кут. 1:0!

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Ще через 8 хвилин аргентинський нападник оформив дубль, прийнявши передачу від Думфріса на лінії карного майданчика й вистріливши під поперечку. 2:0! Саме з цим рахунком поєдинок і добіг кінця. Інтер святкує перемогу, а Удінезе продовжує безвиграшну серію до 8 матчів.

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