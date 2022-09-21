Збірна України зустрічається з Шотландією в рамках Ліги націй. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Україна прекрасно стартувала в Лізі націй, здобувши дві перемоги в трьох матчах. Сьогодні "синьо-жовті" грають з головним конкурентом – шотландцями. Перший тайм завершився без голів, а в другому шотландці реалізували свою перевагу.

Господарі притиснули Україну до воріт і посилювали тиск. У володіннях Трубіна виникав момент за моментом. Оборона команди Олександра Петракова зрештою пропустила. Макгінн виграв боротьбу в Бондаря та пробив у кут воріт.

Шотландія незабаром подвоїла рахунок з кутового. Дайкс відгукнувся на подачу Фрейзера, виграв повітря та головою переправив м'яч у сітку.

До фінального свистка Україна встигла пропустити третій гол. Знову стандарт – знову Дайкс головою замкнув навіс Фрейзера.