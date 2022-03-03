Неофіційний союзник Росії у війні з Україною теж отримав санкції від керівного органу європейського футболу.

Всі білоруські клуби і збірна зобов'язані грати міжнародні домашні поєдинки на нейтральній території. Заборона на проведення інтернаціональних матчів у Білорусі вже набрала чинності.

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Зустрічі, в яких номінальними господарями будуть білоруські команди, вболівальникам відвідувати заборонено. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Виконкому 3 березня, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Найближчі офіційні матчі збірної Білорусі (в рамках Ліги націй) заплановані на початок червня – 3 числа проти Словаччини на виїзді та домашній проти Азербайджана (6 червня). Білоруські команди вже завершили євросезон 2021/22 – жодної тамтешньої команди у євротурнірах не залишилося.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтримує Росію у війні з Україною, хоча офіційно країна у бойові дії поки не вступала. Втім, саме з території Білорусі по наших землях випустили чимало снарядів і ракет, звідти частина російських військових ввійшли на територію України.

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