"Часу до надважливого матчу із Шотландією залишилося мало – два місяці, які пролетять дуже швидко. Вважаю, що ніхто поки що не має явної переваги у цьому протистоянні. Єдиний козир у шотландців – це проведення поєдинку плей-офф вдома, на своїй арені. Окрім того, ще до матчу із Шотландією відбудуться кілька турів чемпіонату України і тут головне, щоби не було травм.

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Шанси збірної України у протистоянні із Шотландією – 50 на 50. Точнішу картину ми побачимо за тиждень до гри. Про якісь інші – пізніші за термінами матчі говорити поки що дуже рано. У середині березня і переживатимемо щодо складу національної команди, розмірковуватимемо, скільки основних гравців зможуть взяти участь у поєдинку.

А щодо того, наскільки цьогорічна збірна Шотландії є серйозним опонентом за європейськими мірками... Часи змінюються. Збірна Шотландії переживала різні періоди своєї історії. Зараз багато що залежатиме від мотивації. Іноді так буває, що по жеребу потрапляєш начебто і не на самого рейтингового суперника, але у нього підбирається хороше покоління, хороший тренер, і з'являється величезне бажання проявити себе на найвищому рівні. Такий опонент дуже небезпечний", – сказав Шелаєв у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, поєдинок проти Шотландії в рамках плей-офф відбору до ЧС-2022 команда Олександра Петракова проведе 24 березня.

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