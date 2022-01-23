"Времени до сверхважного матча с Шотландией осталось мало – два месяца, которые пролетят очень быстро. Считаю, что никто пока не имеет явного преимущества в этом противостоянии. Единственный козырь у шотландцев – это проведение поединка плей-офф дома, на своей арене. Кроме того, еще до матча с Шотландией состоятся несколько туров чемпионата Украины и здесь главное, чтобы не было травм.

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Шансы сборной Украины в противостоянии с Шотландией – 50 на 50. Более точную картину мы увидим за неделю до игры. О каких-то других – более дальних по срокам матчах говорить пока очень рано. В середине марта и будем переживать насчет состава национальной команды, размышлять, сколько основных игроков смогут принять участие в поединке.

А насчет того, насколько сборная Шотландии в этом году является серьезным оппонентом по европейским меркам... Времена меняются. Сборная Шотландии переживала разные периоды своей истории. Сейчас будет многое зависеть от мотивации. Иногда так бывает, что по жребию попадаешь вроде бы и не на самого рейтингового соперника, но у него подбирается хорошее поколение, хороший тренер, и появляется огромное желание проявить себя на высшем уровне. Такой оппонент очень опасен", – сказал Шелаев в комментарии Zbirna.com.

Напомним, поединок против Шотландии в рамках плей-офф отбора к ЧМ-2022 команда Александра Петракова проведет 24 марта.

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