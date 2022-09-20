Вчора розташування збірної покинули ще 3 футболістів, інформує прес-служба "тартанових". Йдеться про голкіпера Джона Маклафліна (Рейнджерс), захисника Гранта Хенлі (Норвіч) та нападника Джейкоба Брауна (Сток Сіті).

Шотландія – Україна: де дивитися матч Ліги націй

Головний тренер шотландців Стів Кларк вирішив викликати лише нового воротаря і відверто здивував своїм вибором. До збірної екстрено приєднався Роббі Макрорі з тих-таки Рейнджерс. Для 24-річного кіпера це не перший виклик, але на поле за збірну він ще не виходив. Ситуація сумна і в клубі – Макрорі не грав у цьому сезоні, програючи конкуренцію Маклафліну.

Нагадаємо, матч Ліги націй Шотландія – Україна відбудеться завтра, стартовий свисток о 21:45. Після 3-х зіграних матчів команда Петракова набрала 7 очок і лідирує в групі B1. У Шотландії 6 балів, Ірландія має 4 пункти, Вірменія – 3.

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