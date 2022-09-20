Вчера расположение сборной покинули еще 3 футболиста, информирует пресс-служба "тартановых". Речь идет о голкипере Джоне Маклафлине (Рейнджерс), защитнике Гранте Хенли (Норвич) и нападающем Джейкобе Брауне (Сток Сити).

Шотландия – Украина: где смотреть матч Лиги наций

Главный тренер шотландцев Стив Кларк решил вызвать только нового вратаря и откровенно удивил своим выбором. К сборной экстренно присоединился Робби Макрори из тех же Рейнджерс. Для 24-летнего кипера это не первый вызов, но на поле за сборную он еще не выходил. Ситуация печальная и в клубе – Макрори не играл в этом сезоне, проигрывая конкуренцию Маклафлину.

Напомним, матч Лиги наций Шотландия – Украина состоится завтра, стартовый свисток в 21:45. После 3-х сыгранных матчей команда Петракова набрала 7 очков и лидирует в группе B1. У Шотландии 6 баллов, у Ирландии 4 пункта, Армении – 3.

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