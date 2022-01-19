Брайтон розписав нічию з Челсі в рамках поєдинку 24-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

У післяматчевому коментарі Томас Тухель говорив про шалену втому його команди. Можливо, саме це пояснює погані результати. В останніх семи турах АПЛ Челсі зумів перемогти лише одного разу.

Челсі розписав результативну нічию з Брайтоном – безвиграшна серія "аристократів" в АПЛ досягла чотирьох матчів

Хакім Зієш класним ударом в ближній кут відкрив рахунок проти Брайтона, але в другому таймі "чайки" зуміли відігратися. Фатальним став розіграш кутового. Тепер відставання Челсі від першого місця становить 12 очок.