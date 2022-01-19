Шоста осічка в семи матчах у відеоогляді матчу Брайтон – Челсі – 1:1
10:59 - Читать на русском
Брайтон розписав нічию з Челсі в рамках поєдинку 24-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Хакім Зієш 28’
28’ Хакім Зієш
У післяматчевому коментарі Томас Тухель говорив про шалену втому його команди. Можливо, саме це пояснює погані результати. В останніх семи турах АПЛ Челсі зумів перемогти лише одного разу.
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Хакім Зієш класним ударом в ближній кут відкрив рахунок проти Брайтона, але в другому таймі "чайки" зуміли відігратися. Фатальним став розіграш кутового. Тепер відставання Челсі від першого місця становить 12 очок.
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