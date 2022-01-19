Брайтон расписал ничью с Челси в рамках поединка 24 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

В послематчевом комментарии Томас Тухель говорил о безумной усталости его команды. Возможно, это объясняет плохие результаты. В последних семи турах АПЛ Челси сумел победить только однажды.

Челси расписал результативную ничью с Брайтоном – безвыигрышная серия "аристократов" в АПЛ достигла четырёх матчей

Хаким Зиеш классным ударом в ближний угол открыл счет против Брайтона, но во втором тайме "чайки" сумели отыграться. Роковым стал розыгрыш углового. Теперь отставание Челси от первого места составляет 12 очков.