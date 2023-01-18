"Біло-червоні" оголосили про трансфер 17 січня, домовившись про викуп 25-річного українця в Динамо. Єдиною проблемою була відсутність місця у заявці для Віктора. Проте її вже вирішили.

Циганков став найдорожчим трансфером в історії Жирони – попередні рекордсмени виявилися провалом

Як інформує офіційний сайт клубу, Рамон Террац відкриє шлях Циганкову, адже на правах оренди перейде у другу команду Вільяреала, яка грає у Сегунді. Угода розрахована до кінця сезону 2022/23.

У поточній кампанії 22-річний опорний півзахисник провів всього 211 хвилин у 8 матчах Прімери, результативними діями не відзначався. Його контракт із Жироною розрахований до літа 2024 року.

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