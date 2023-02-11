Ніцца розбила Аяччо в поєдинку 23-го туру Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції 2022/23, 23-й тур

Ніцца – Аяччо – 3:0

Голи: Данте, 3, Браїмі, 69, 90

Данте вже на 3 хвилині вивів Ніццу вперед, завершивши ударом з лету розіграш кутового. Аяччо створив кілька непоганих моментів у першій половині, проте Шмейхель не дав аутсайдеру зрівняти рахунок.

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У другому таймі на поле вийшов Біляль Браїмі (який зробив рахунок 1:3 у нещодавньому матчі Марсель – Ніцца). Вінгер і тут зробив результат. Спочатку алжирець ударом з напівкола карного майданчика подвоїв перевагу, а під кінець гри вінгер забив справжній шедевр, пробив метрів з 30 у дальню дев'ятку без шансів для голкіпера.

Таким чином, Ніцца набрала 37 пунктів та піднялась на сьому сходинку, а Аяччо з 18 пунктами залишився вісімнадцятим.

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